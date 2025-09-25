Mithat Pala: 'Rizespor'a hizmet etmek tek amacım'

Trendyol Süper Lig 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, "Çok iyi çalıştık. Üç puan alıp bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz." dedi.Takımın Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Pala, lige çok iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve bunun farkında olduklarını söyledi.Talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını belirten Pala,ifadelerini kullandı.Pala, kötü gidişattan ders çıkardıklarını ve gelecek haftalar için daha iyisini yapmaya çalışacaklarını vurguladı.Çaykur Rizespor'a 19 yaşında geldiğini hatırlatan orta saha oyuncusu,diye konuştu.Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Mithat Pala,şeklinde konuştu.