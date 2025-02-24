New York Knicks'in pivotu Mitchell Robinson'ın önümüzdeki hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.
Son dönemde tam saha antrenmanlara katılan Robinson, bu hafta başında son bir hazırlık maçına çıkacak. Bu antrenman sonrasında sağlık ekibinin onayıyla sahalara dönmesi planlanıyor.
New York ekibi, Robinson'dan uzun süredir yoksun. Deneyimli pivot, Indiana Pacers'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında sakatlanmış ve ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Knicks, Robinson'ın takıma katılmasıyla Karl-Anthony Towns'un yanında oynayacak güçlü bir uzun rotasyonu oluşturmayı hedefliyor.
Son dönemde tam saha antrenmanlara katılan Robinson, bu hafta başında son bir hazırlık maçına çıkacak. Bu antrenman sonrasında sağlık ekibinin onayıyla sahalara dönmesi planlanıyor.
New York ekibi, Robinson'dan uzun süredir yoksun. Deneyimli pivot, Indiana Pacers'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında sakatlanmış ve ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Knicks, Robinson'ın takıma katılmasıyla Karl-Anthony Towns'un yanında oynayacak güçlü bir uzun rotasyonu oluşturmayı hedefliyor.
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