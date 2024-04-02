Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, takımın son dönemde yaşadığı sıkıntılardan duyduğu hayal kırıkığını paylaştı.



Pazar günü Nuggets'a karşı aldığı 130-101'lik yenilgi de dahil olmak üzere son 12 maçının sekizini kaybeden Cavaliers'ın durumundan memnun olmayan Mitchell, bu konuda düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



"Sezon başında size söylemiştim; eğer bu noktada bu zorlukları yaşıyorsak, o zaman bu bir problemdir. Bunun olmaması gerekir. Çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Hepimiz bir bahane bulabiliriz ama artık Nisan ayındayız! Bunu çözmemiz lazım. Ve çözeceğiz de."



Cavaliers, Mitchell'in diz ve burun sakatlıkları nedeniyle kaçırdığı süreçte hücum reytinginde (112) 18'inci ve savunma reytinginde (118.5) ise 24'üncü sırada yer almıştı.





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