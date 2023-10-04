Mitchell, Cavs ile kontratını seneye uzatma ihtimaline açık

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Cavaliers'ta kontratını uzatma ihtimaline karşı kapıyı kapatmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mitchell, Cavs ile kontratını seneye uzatma ihtimaline açık
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04 Ekim 2023 14:52
Son güncelleme 04 Ekim 2023 14:56
Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Cavaliers'ta kontratını uzatma ihtimaline karşı kapıyı kapatmadı.

Mitchell, bu yıl Cavaliers'la kontratını uzatmayacağını açıkça belirtmiş olsa da, bu konuda kapının önümüzdeki yaz sonuna kadar açık kalacağını herkesin bilmesini istedi:

"Halen önümüzdeki yaz sözleşmemi uzatma fırsatım olduğunun bilinmesini istiyorum. Pek çok insanın işin bu yönünü anladığını sanmıyorum."

Geçen yaz takas yoluyla Cleveland'a gelen Mitchell, 28,3 sayı, 4,3 ribaund ve 4,4 asist ortalamalarıyla etkileyici bir sezon geçirmişti.

Şu anda 27 yaşındaki şutör guardın, 2025-26 sezonuna kadar uzanan 5 yıllık ve 163 milyon dolarlık olan kontratının bitmesine üç yılı daha bulunuyor.

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