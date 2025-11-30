30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-03'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
0-02'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-132'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-272'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-031'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Mircea Lucescu, derbiye geliyor!

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini stadyumdan takip edecek.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk yıldızları yakından takip etmek için harekete geçiyor.

Romanya'dan GSP'de yer alan habere göre, Lucescu, 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy'de karşı karşıya geleceği dev derbiyi tribünden takip edecek.

GSP'de yer alan haberde, Lucescu'nun derbi için bu kararının ardından, "Lucescu, her iki takımın milli oyuncularının Süper Lig'de lider olmak için maksimum performanslarını sergilemek zorunda kalacakları heyecanlı bir derbi maçını yerinde izleyecek." denildi.

KURA ÇEKİMİNE GİTMİYOR


Öte yandan Mircea Lucescu, 5 Aralık'ta Washinghon'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası grup kura çekimine ise katılmayacak. 80 yaşındaki teknik adamın kalça sorunları olduğu ve İstanbul - Washinghon arasında 12 saat uçmak istemediği yazıldı.

Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takımımız, 26 Mart'ta Romanya'yı sahasında konuk edecek.

