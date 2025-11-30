Mircea Lucescu, derbiye geliyor!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk yıldızları yakından takip etmek için harekete geçiyor.Romanya'dan GSP'de yer alan habere göre, Lucescu, 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy'de karşı karşıya geleceği dev derbiyi tribünden takip edecek.GSP'de yer alan haberde, Lucescu'nun derbi için bu kararının ardındandenildi.Öte yandan Mircea Lucescu, 5 Aralık'ta Washinghon'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası grup kura çekimine ise katılmayacak. 80 yaşındaki teknik adamın kalça sorunları olduğu ve İstanbul - Washinghon arasında 12 saat uçmak istemediği yazıldı.Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takımımız, 26 Mart'ta Romanya'yı sahasında konuk edecek.