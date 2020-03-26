Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'ın canlı yayınında sürpriz

Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive etmeye çalışıyor.Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına, Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.Yayına girerken 'Selamun Aleyküm' mesajı veren Pjanic, devamında son zamanlarda popüler olan Nahide Babashlı'nın "Benim hikayem" adlı şarkısının bir nakaratını yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."Sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören bu yorumların ardından Zeynep Bastık ilk kez konuştu ve yaşananları yorumladı. Güzel şarkıcı, yıldız futbolcunun hesabının hacklenebilmiş olabileceğini söyledi. Zeynep Bastık yaptığı açıklamada "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..." ifadelerini kullandı.Miralem Pjanic'in yorumlarının ardından Zeynep Bastık'ın cevabı da yine gündeme oturdu.