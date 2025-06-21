21 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-B. Dortmund
19:00
21 Haziran
Inter-Urawa RD
22:00
22 Haziran
Fluminense-Ulsan HD FC
01:00
22 Haziran
River Plate-Monterrey
04:00
21 Haziran
Real Oviedo-CD Mirandes
22:00
21 Haziran
Bodo/Glimt-Brann
19:00

Minikler Güreş Şampiyonası'nda şampiyon Siirt

Sivas'ın ev sahipliğindeki turnuvayı kazanan ekip Siirt Güreş Takımı oldu.

calendar 21 Haziran 2025 15:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Minikler Güreş Şampiyonası'nda şampiyon Siirt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Siirt Güreş Takımı, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda; 3 altın, 1 bronz madalya alarak Türkiye 1'incisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. 10-11-12-13-14 yaş kategorilerinde mücadele eden Siirt Güreş Takımı, müsabakalar sonucunda 3 altın, 1 gümüş madalya alarak Türkiye 1'incisi oldu.

Geçen yıl katıldıkları Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olduklarını belirten Siirt Güreş Takımı Antrenörü Şenay Kaya, "16-17 Haziran tarihlerinde Sivas ilinde düzenlenen 10-11-12-13 ve 14 yaş Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katıldık. Takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Bireysel olarak 3 altın, 1 bronz madalyamız var. Geçen sene katıldığımız bu turnuvada 2'ncilik kupasını almıştık. Bu sene daha hırslı ve daha iyi çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Bizleri destekleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

YAĞMUR MİNAZ: AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINA HAZIR HALDE GİRMEK İSTİYORUM

Kendi branşında 1'incilik elde neden Yağmur Minaz (13), "33 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Takım halinde de 1'incilik kupasını aldık. Çalışmalarımı daha çok artıracağım. Avrupa ve Dünya'da gerçekleştirilecek şampiyonalara hazır halde girmek istiyorum" diye konuştu.

Müsabakalarda 3'üncülük elde eden Zehra Sezgin (11), "Bu sene 16-17 Haziran arasında Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada 3'üncü oldum. Takım halinde de şampiyon olduk. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayı hocalarıma, anne ve babama armağan ediyorum" diye konuştu.

'HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Şampiyona da Türkiye 1'incisi olan minik güreşçi Asmin Aksu (11), hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonlukları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene 16-17 Haziran arasında Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da 1'inci olmak"


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.