Minikler Güreş Şampiyonası'nda şampiyon Siirt

Siirt Güreş Takımı, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda; 3 altın, 1 bronz madalya alarak Türkiye 1'incisi oldu.



Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. 10-11-12-13-14 yaş kategorilerinde mücadele eden Siirt Güreş Takımı, müsabakalar sonucunda 3 altın, 1 gümüş madalya alarak Türkiye 1'incisi oldu.



Geçen yıl katıldıkları Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olduklarını belirten Siirt Güreş Takımı Antrenörü Şenay Kaya, "16-17 Haziran tarihlerinde Sivas ilinde düzenlenen 10-11-12-13 ve 14 yaş Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katıldık. Takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Bireysel olarak 3 altın, 1 bronz madalyamız var. Geçen sene katıldığımız bu turnuvada 2'ncilik kupasını almıştık. Bu sene daha hırslı ve daha iyi çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Bizleri destekleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.



YAĞMUR MİNAZ: AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINA HAZIR HALDE GİRMEK İSTİYORUM



Kendi branşında 1'incilik elde neden Yağmur Minaz (13), "33 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Takım halinde de 1'incilik kupasını aldık. Çalışmalarımı daha çok artıracağım. Avrupa ve Dünya'da gerçekleştirilecek şampiyonalara hazır halde girmek istiyorum" diye konuştu.



Müsabakalarda 3'üncülük elde eden Zehra Sezgin (11), "Bu sene 16-17 Haziran arasında Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada 3'üncü oldum. Takım halinde de şampiyon olduk. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayı hocalarıma, anne ve babama armağan ediyorum" diye konuştu.



' HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'



Şampiyona da Türkiye 1'incisi olan minik güreşçi Asmin Aksu (11), hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonlukları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu sene 16-17 Haziran arasında Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da 1'inci olmak"



