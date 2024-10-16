Minik öğrencilerden Sivasspor'a moral ziyareti

Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, antrenmana ziyarete gelen kreş öğrencileri ile moral buldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Minik öğrencilerden Sivasspor'a moral ziyareti
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16 Ekim 2024 17:27
Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerimizde Teknik Direktörümüz Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından geçiş oyunları ve duran top çalışmalarına yer verildi. Kırmızı-Beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Sivas Çilek Kreş ve Anaokulu'nun minik öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla tanışan minik öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. 



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