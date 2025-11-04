04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-387'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-084'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-179'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-086'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-186'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-182'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-082'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-071'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-170'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-071'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-069'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-070'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-263'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-172'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-170'

Minik Aras, Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu!

Kerem Aktürkoğlu, okul başkanlığı seçiminde kendisini getireceğine söz veren minik Aras'ı ziyaret etti.

calendar 04 Kasım 2025 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, minik bir taraftarın sözünü gerçekleştirdi.

MİNİK ARAS'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Kerem Aktürkoğlu, "Okul başkanı olursam, Kerem Aktürkoğlu'nu okulumuza getirmeye çalışacağım" videosuyla sosyal medyada gündem olan minik Aras'ı ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?


Okul başkanlığı seçiminde hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." diyen minik Aras'a, yıldız futbolcudan anlamlı bir cevap gelmişti.

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu!
Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim.
Çok yakında görüşmek üzere inşallah." 


