Minik Aras, Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu!

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, minik bir taraftarın sözünü gerçekleştirdi.
MİNİK ARAS'IN HAYALİ GERÇEK OLDU
Kerem Aktürkoğlu, "Okul başkanı olursam, Kerem Aktürkoğlu'nu okulumuza getirmeye çalışacağım" videosuyla sosyal medyada gündem olan minik Aras'ı ziyaret etti.
NE OLMUŞTU?
Okul başkanlığı seçiminde hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." diyen minik Aras'a, yıldız futbolcudan anlamlı bir cevap gelmişti.
Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu!
Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim.
Çok yakında görüşmek üzere inşallah."
