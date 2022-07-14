Milliler, Polonya'da yarı finale çıktı

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.



Ay-yıldızlılar, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Karadağ ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-22, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla 3-0 kazandı.



Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.



Türkiye-Fransa yarı final maçı 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak.





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