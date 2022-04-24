Milliler hentbolda İsveç'e boyun eğdi: 33-21

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı İsveç'e 33-21 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler hentbolda İsveç'e boyun eğdi: 33-21
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23 Nisan 2022 22:24
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.

Helsingborg Arena oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 13-9 İsveç'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Milli takımda Yasemin Şahin 6 golle maçın en skorer ismi oldu.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, grupta sadece İzlanda ile yapılan maçtan galibiyetle (30-29) ayrıldı.

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