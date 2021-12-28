Milli yüzücü Emre Sakçı: 'Daha ulaşılacak çok başarı var'

Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye'yi uluslararası alanda gururlandıracak yeni başarılar elde etmeyi hedeflediğini bildirdi.



Sakçı'nın eğitimini sürdürdüğü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, milli sporcunun Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle 2009'dan bu yana kırılamayan dünya rekorunu geliştirdiği hatırlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Sakçı, rekora ulaşmanın tarifsiz bir duygu olduğunu, bir sporcunun hayatında en mutlu olacağı anlardan birini yaşadığını aktardı.



Rekor kırmak için kendisini motive ettiğini bildiren Sakçı, şunları kaydetti:



"Mücadele başlamadan önce de hedefim rekordu. Rekoru kıracağıma hep inandım. Kendi kendime bunu başaracak gücümün olduğunu söyledim. Kendimi motive ettim. Çünkü başarmak için öncelikle kendinizin inanması gerekiyor. Bu duygularla katıldığım şampiyonada da hedefime ulaşarak rekoru geliştirdim. Bu dakikadan sonra çevremdeki herkes en az benim kadar mutluydu. Adeta telefonlarım kilitlendi. Arayan, mesajla bana ulaşmaya çalışan, sosyal medyadan tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Ama tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadığımı söyleyebilirim. Sporcunun hedefi bitmez. Önümde daha uzun bir kariyer var. Daha ulaşılacak çok başarı var. Hedefim, ülkemizi uluslararası alanda gururlandıracak yeni başarılar elde etmek."



