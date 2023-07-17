Milli yüzücü Ece Üngör, solo branşında finalde

Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli yüzücü Ece Üngör, solo branşında finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli yüzücü Ece Üngör, solo branşında finalde
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17 Temmuz 2023 15:41
Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Ece Üngör, solo branşında finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fukuoka şehrinde düzenlenen organizasyonda Ece, 29 sporcu arasından 10. olarak finale kaldı.

Şampiyonanın en küçük sporcusu olarak dikkati çeken 16 yaşındaki Ece Üngör, 19 Temmuz'daki final yarışacak.

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