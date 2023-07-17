Milli yüzücü Ece Üngör, solo branşında finalde

Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Ece Üngör, solo branşında finale yükseldi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fukuoka şehrinde düzenlenen organizasyonda Ece, 29 sporcu arasından 10. olarak finale kaldı.
Şampiyonanın en küçük sporcusu olarak dikkati çeken 16 yaşındaki Ece Üngör, 19 Temmuz'daki final yarışacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fukuoka şehrinde düzenlenen organizasyonda Ece, 29 sporcu arasından 10. olarak finale kaldı.
Şampiyonanın en küçük sporcusu olarak dikkati çeken 16 yaşındaki Ece Üngör, 19 Temmuz'daki final yarışacak.