Milli tenisçi Yankı Erel, Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti

Milli tenisçi Yankı Erel, Esch/Alzette Erkekler Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde karşılaştığı Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'ye 2-0 yenildi.
Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kasabasındaki düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının yarı finalinde, dünya 334 numarası Yankı ile klasmanın 646. basamağındaki Fearnley karşılaştı.
Fearnley, 6-0 ve 6-4'lük setlerle sahadan galip ayrıldı.
Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kasabasındaki düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının yarı finalinde, dünya 334 numarası Yankı ile klasmanın 646. basamağındaki Fearnley karşılaştı.
Fearnley, 6-0 ve 6-4'lük setlerle sahadan galip ayrıldı.
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