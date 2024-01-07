Milli tenisçi Yankı Erel, Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti

Milli tenisçi Yankı Erel, Esch/Alzette Erkekler Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde karşılaştığı Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'ye mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Yankı Erel, Lüksemburg'daki turnuvaya yarı finalde veda etti
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07 Ocak 2024 13:28
Milli tenisçi Yankı Erel, Esch/Alzette Erkekler Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde karşılaştığı Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'ye 2-0 yenildi.

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kasabasındaki düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının yarı finalinde, dünya 334 numarası Yankı ile klasmanın 646. basamağındaki Fearnley karşılaştı.

Fearnley, 6-0 ve 6-4'lük setlerle sahadan galip ayrıldı.

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