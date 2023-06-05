Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi
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05 Haziran 2023 17:25
Son güncelleme 05 Haziran 2023 17:27
Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa açık'ta başarılı performansını devam ettiriyor. Melisa, gençler kategorisinde üçüncü tura yükselmeyi başardı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki milli sporcu, başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda dünya gençler 2 numarası, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito ile karşılaştı.

Rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura yükselen Melisa Ercan, dünya gençler 24 numarası Rus Alevtina Ibragimova ile eşleşti.

 
 
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