Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın gençler kategorisinde üçüncü tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa açık'ta başarılı performansını devam ettiriyor. Melisa, gençler kategorisinde üçüncü tura yükselmeyi başardı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki milli sporcu, başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda dünya gençler 2 numarası, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito ile karşılaştı.
Rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura yükselen Melisa Ercan, dünya gençler 24 numarası Rus Alevtina Ibragimova ile eşleşti.
Rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura yükselen Melisa Ercan, dünya gençler 24 numarası Rus Alevtina Ibragimova ile eşleşti.
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