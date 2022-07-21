Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan bronz madalya

Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cali kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre su üstü branşında ay-yıldızlı sporcu Derin Toparlak, rakiplerini geçerek üçüncülük derecesiyle kürsüdeki yerini aldı.
CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası 23 Temmuz'da sona erecek.
Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cali kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre su üstü branşında ay-yıldızlı sporcu Derin Toparlak, rakiplerini geçerek üçüncülük derecesiyle kürsüdeki yerini aldı.
CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası 23 Temmuz'da sona erecek.
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