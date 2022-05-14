Milli sporculardan ikinci olimpiyat şampiyonluğu

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporculardan ikinci olimpiyat şampiyonluğu
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14 Mayıs 2022 15:12
Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Erkek Voleybol Milli Takımı, böylece üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın Voleybol Milli Takımı da Brezilya'daki oyunlarda İtalya'yı finalde mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu.

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