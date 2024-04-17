Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in Kahire ayağında tatamiye çıkacak

Türkiye'den 23 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in 3. ayağı, 19-21 Nisan tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'deki organizasyonda 59 ülkeden 382 sporcu yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 9 kadın, 14 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
- Kadınlar
55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm
61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok
68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan
- Erkekler
60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı
67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer, Burak Uygur, Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz
75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
84 kilo: Hasan Arslan
+84 kilo: Furkan Kayalı, Fatih Şen, Umut Eren Gündoğ
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'deki organizasyonda 59 ülkeden 382 sporcu yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 9 kadın, 14 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
- Kadınlar
55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm
61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok
68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan
- Erkekler
60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı
67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer, Burak Uygur, Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz
75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
84 kilo: Hasan Arslan
+84 kilo: Furkan Kayalı, Fatih Şen, Umut Eren Gündoğ
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir
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