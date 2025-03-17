Milli sporcudan farkındalık için buz altı dalışı

Serbest dalış dünya rekortmenlerinden milli sporcu Şahika Ercümen, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla yarın Baykal Gölü'nde 1 derecelik suda buz altı dalışı yapacak.



Şahika Ercümen, iklim krizine ve buzulların erimesine dikkat çekmek amacıyla, Rusya'da bulunan 1637 metre derinliğindeki Baykal Gölü'nde dalışı yarın saban gerçekleşecek. Uluslararası buz altı dalış festivaline özel davetli olarak katılan Ercümen, diğer sporculara da seminer verecek. Ayrıca günlü bir firma da suyun korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla uzun süredir iş birliği yaptığı sporcunun Baykal Gölü'ndeki dalışının da destekçisi oldu.



BUZULLARI KAYBEDİYORUZ



Deniz buzu, şubat ayı başında tüm zamanların en düşük seviyesine geldi. AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, Arktik'teki deniz buzu ortalamanın yüzde 8, Antartika'daki deniz buzu ise ortalamanın yüzde 26 altında ölçüldü. Birleşmiş Milletler (BM), bu endişe verici gelişmelere karşı, 2025'i 'Uluslararası Buzulların Korunması Yılı' ilan etti. Ayrıca, 21 Mart, BM'nin kararıyla bu yıldan itibaren her yıl Dünya Buzul Günü olarak kabul edilecek.



