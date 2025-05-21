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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te hamle yapacak

Dünyanın en genç Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş Vikinglerin memleketi İsveç'te derece peşinde.

calendar 21 Mayıs 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te hamle yapacak
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Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, Malmö kentinde 30. kez düzenlenecek ve elo sıralama puan ortalaması 2 bin 647 olan turnuvada hamle yapacak.

Turnuva 26 Mayıs'ta sona erecek.


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