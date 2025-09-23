23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-167'
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalya!

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı.

calendar 23 Eylül 2025 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece ikinci madalyasını elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.