Milli para masa tenisçilerden 10 madalya

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda, Milli para masa tenisçiler 10 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçilerden 10 madalya
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02 Nisan 2024 13:50
Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 3'ü altın, 10 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı sporcular, Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Abdullah Öztürk erkekler sınıf 4, Merve Cansu Demir kadınlar sınıf 10, İrem Oluk-Ali Öztürk ikilisi de karışık çiftler sınıf 10'da şampiyonluğa ulaştı.

Kategorilerine göre madalya kazanan diğer sporcular ise şunlar:

Gümüş: Ali Öztürk (erkekler sınıf 5), İrem Oluk (kadınlar sınıf 4), Sümeyra Türk (çift kadınlar sınıf 22)

Bronz: Nergiz Altıntaş (kadınlar sınıf 3), Nergiz Altıntaş-Abdullah Öztürk (karışık çiftler sınıf 7), Neslihan Kavas (karışık çiftler sınıf 17), Nergiz Altıntaş-İrem Oluk (çift kadınlar sınıf 10)

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