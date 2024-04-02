Milli para masa tenisçilerden 10 madalya

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 3'ü altın, 10 madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı sporcular, Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.



Abdullah Öztürk erkekler sınıf 4, Merve Cansu Demir kadınlar sınıf 10, İrem Oluk-Ali Öztürk ikilisi de karışık çiftler sınıf 10'da şampiyonluğa ulaştı.



Kategorilerine göre madalya kazanan diğer sporcular ise şunlar:



Gümüş: Ali Öztürk (erkekler sınıf 5), İrem Oluk (kadınlar sınıf 4), Sümeyra Türk (çift kadınlar sınıf 22)



Bronz: Nergiz Altıntaş (kadınlar sınıf 3), Nergiz Altıntaş-Abdullah Öztürk (karışık çiftler sınıf 7), Neslihan Kavas (karışık çiftler sınıf 17), Nergiz Altıntaş-İrem Oluk (çift kadınlar sınıf 10)





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