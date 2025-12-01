Milli masa tenisçiler Görkem ile Kenan Eren, yıldızlarda dünya 2'ncisi oldu

Dünya Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası'na katılan Görkem Öçal ile Kenan Eren Kahraman, 15 yaş altı çift erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonda 19 ve 15 yaş altı sporcular mücadele etti.



Görkem ile Kenan Eren, 15 yaş altı çift erkekler finalinde karşılaştıkları Çinli Zhou Guanhong-Yu Haiyang ikilisine 3-0 (11-4, 11-9, 11-5) yenilerek dünya 2'ncisi oldu.



