01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Milli masa tenisçiler Görkem ile Kenan Eren, yıldızlarda dünya 2'ncisi oldu

Görkem Öçal ve Kenan Eren Kahraman, Dünya Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası 15 yaş altı çift erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

calendar 01 Aralık 2025 16:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli masa tenisçiler Görkem ile Kenan Eren, yıldızlarda dünya 2'ncisi oldu
Dünya Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası'na katılan Görkem Öçal ile Kenan Eren Kahraman, 15 yaş altı çift erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonda 19 ve 15 yaş altı sporcular mücadele etti.

Görkem ile Kenan Eren, 15 yaş altı çift erkekler finalinde karşılaştıkları Çinli Zhou Guanhong-Yu Haiyang ikilisine 3-0 (11-4, 11-9, 11-5) yenilerek dünya 2'ncisi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.