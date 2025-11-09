09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-054'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-060'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-056'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
1-259'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-087'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-01'
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-156'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-060'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
1-157'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-055'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-0DA
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Milli karateciler, Hırvatistan'da 28 madalya kazandı

Milli karateciler, Zagreb'de düzenlenen 25. Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 11 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak toplamda 28 madalyaya ulaştı.

calendar 09 Kasım 2025 17:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli karateciler, Hırvatistan'da 28 madalya kazandı
Milli karateciler, Hırvatistan'da düzenlenen 25. Balkan Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 11 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.
 
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Zagreb'de yapılan ve 13 ülkeden bin 230 sporcu katıldığı organizasyon sona erdi.
 
Organizasyona 178 sporcuyla katılan Türkiye, hem ferdi hem takım müsabakalarında üstün bir performans sergiledi. Türk karateciler 11 altın, 6 gümüş ve 11'i bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyona büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Hırvatistan'da ülkemizi büyük bir özveriyle temsil eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kazandığımız 28 madalya, Türk karatesinin uluslararası arenadaki gücünün bir kez daha göstergesi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimize, hakemlerimize ve tüm görevli kadroya teşekkür ediyorum. İnancımız, disiplinimiz ve birlik ruhumuzla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
