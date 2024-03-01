Milli judocular, Özbekistan'da 2 bronz madalya!

Özbekistan'da düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda Milli judocular Tuğçe Beder ile Salih Yıldız, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocular, Özbekistan'da 2 bronz madalya!
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01 Mart 2024 19:04
Milli judocular Tuğçe Beder ile Salih Yıldız, Özbekistan'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı veren Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te bugün başlayan Grand Slam Turnuvası'nda -48 kiloda müsabakaya katılan milli judocu Tuğçe Beder üçüncülük maçında Moğolistanlı rakibi Baasankhuu Bavuudorj'i ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkek milli judoculardan -60 kiloda Salih Yıldız ise üçüncülük müsabakasında Belçikalı Jorre Verstraeten'i ipponla yenerek bronz madalya kazandı.

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