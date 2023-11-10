Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya!

Milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya!
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10 Kasım 2023 18:05
Milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perth kentinde bugün başlayan turnuvaya Türkiye, 8 sporcu ile katıldı.

Bugünkü müsabakalarda 48 kiloda yarışan milli judoculardan Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, bronz madalya mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.

Tuğçe Beder, müsabakada Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.

 

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