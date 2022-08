Milli halterciler, başarı kazanmak için hazırlanıyor!

Milli halterciler, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ev sahibi olmanın avantajıyla takım halinde madalya kazanacaklarına inanıyor.



Milli halterciler Yusuf Fehmi Genç, Muammer Şahin, Kaan Kahriman ve Hakan Şükrü Kurnaz, Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları için Ankara'da devam eden kampları sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sporculardan Yusuf Fehmi Genç, 20 yaşında olduğunu ve 8 senedir halter milli takımında yer aldığını belirterek, "En son düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarımız devam ediyor. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum, inşallah bizim için başarılı olur, çünkü çok güzel çalıştık." dedi.



Kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yusuf Fehmi, "Günlük 5 saatlik antrenman programımız var, genelde çift antrenman yapıyoruz. İnşallah Konya'da altın madalya almak istiyoruz, her sporcu tabii ki altın madalya kazanmak ister. Konya'dan sonra da Büyükler Dünya Şampiyonası var, orada da madalya kazanmayı hedefliyorum." diye konuştu.



Muammer Şahin : "Takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz"



Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli haltercilerden Muammer Şahin, "Sporun lokomotifi ASKİ Spor Kulübü'nde devam ediyorum. Şu an olimpiyat kategorisinde sporcuların katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyoruz. Oyunların ülkemizde düzenlenmesinden dolayı büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Burada 10 sporcu, 4 büyük teknik ekiple kampa girdik, inşallah madalyalarımızın rengi altın olacak. Bunun için inanarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Muammer, Konya'dan sonraki hedefi için de "Aralık ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Yaşı küçük ve genç arkadaşlarımız var, takımdaki yaşı en büyük sporcu benim, arkadaşlarıma tecrübelerimi de aktarıp, dünya şampiyonasında ilk 3'e girmek için elimizden gelen bütün uğraşı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ay-yıldızlı sporcu Muammer, 2017'de Bakü'de İslami Dayanışma Oyunları'na katıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:



"Çok büyük organizasyon yapmışlardı, gerçekten olimpiyatlardan hiçbir farkı yoktu. Şu anda bu görevi ülkemizin alması, yarışmanın Konya'da olması bizim için çok büyük bir avantaj. Devletimizin verdiği bütün destekleri görüyoruz, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu olsun, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz olsun, il müdürlüklerimiz olsun, federasyon başkanlığımız olsun şu an her daim yanımızdalar. Bütün dikkatimizle bu yarışmaya hazırlanıyoruz. İnşallah takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Bireysel olarak da hepimizin birer tane altın madalya kazanmasını istiyoruz."



Kaan Kahriman ve Hakan Şükrü Kurnaz da madalya hedefliyor



Milli halterci Kaan Kahriman da yaklaşık 6,5 yıldır halter yaptığını vurgulayarak, "Gençlerde ve yıldızlarda Avrupa ve dünya şampiyonluğum var. Konya'ya hazırlanıyoruz, ilk önce hedefim madalya kazanmak, madalyanın rengini inşallah kampın sonunda belirleyeceğiz. Umarım hepimiz için güzel bir yarışma olur." şeklinde konuştu.



Asıl hedefinin 2024 ve 2028 olimpiyat oyunları olduğunu anlatan Kaan, "Olimpiyatlar için çalışmalarımı sürdürüyorum. Öz güvenim var, umarım düşündüklerimi başarabilirim. Günlük yaklaşık 5-6 saat antrenman yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Genç milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz da iki ay önce gençler dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "İslami Dayanışma Oyunları için milli takım kampındayız, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutup, altın madalyamızı alacağız. Oyunlar ülkemizde yapıldığı için hem kendi aile yakınlarımız gelir hem de kendi vatandaşlarımız gelir, onların da destekleriyle daha çok gururlanırız." şeklinde görüş belirtti.



Hakan Şükrü, Konya'dan sonra Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacağını ve orada da madalya kazanmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.









