Milli halterciler, 2024'te 236 madalya kazandı

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı değerlendirdi, 2025 yılındaki hedeflerini anlattı.



Milli haltercilerin geçen yıl katıldıkları uluslararası şampiyonalarda başarılı olduklarını ifade eden Ünlü, "2024 yılında yıldız, genç, büyük ve paralimpik sporcularla Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplam 71 altın, 94 gümüş ve 71 de bronz olmak üzere 236 madalya kazandık. Elbette sporcularımız her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlanıyor ama halter çok ağır bir spor, sakatlıklar da yaşanabiliyor. Geçen yıl sporcularımızın ellerinden gelenin en iyisini yaptılar." diye konuştu.



Özellikle altyapıdan gelen sporcuların başarılarının gelecek için büyük umut vadettiğini dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:



"Önümüzde 2025 Avrupa ve dünya şampiyonaları ile İslami Dayanışma Oyunları var. Bununla beraber 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz çünkü süreç uzun olsa da olimpiyatlarda başarılı olmak kolay değil. Bunun bilinciyle olimpiyat hazırlıklarımızı da başlattık. Los Angeles 2028'de hem erkeklerde hem kızlarda kürsüye çıkabilecek sporcularımız var. Los Angeles 2028 çalışmaları için akademisyenlerin de bulunduğu 'Olimpiyat Hazırlık Kurulu' kurduk. Akademisyenlerin, teknik heyetin birebir görüşlerini alarak izlenecek yolun en iyi şekilde haritası çıkarılacak ve ona göre hazırlıklarımızı yapacağız."



Halter denildiğinde ay-yıldızlı sporculardan beklentinin yüksek olduğunu ifade eden Ünlü, "Olimpiyatlarda halter için kota sayılarının düşmesi, belirlenen sıkletlerin de önemli bir rol aldığını unutmamak gerekir. Paris'te sporcularımızın sıkletlerinde değişiklik yapılması bizi özellikle kadınlarda olumsuz etkiledi. Erkek takımımızda ise Muhammed Furkan Özbek gerçekten çok ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi, her şeyi takip edildi. Muhammed Furkan, 2024 Paris'e gerçekten madalya için gitti ama iki hakta kaldı bir hak daha yapabilseydi bronz madalyayı kazanacaktı." diye konuştu.



"Kadın sporcularımızın başarıları da memnuniyet verici"



Ünlü, 2028 Los Angeles için Muhammed Furkan'ın yanı sıra Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Mustafa Eriş ve Ramazan Efe Yılmaz gibi gençleri de hazırladıklarını söyledi.



Kadın milli haltercilerin de geçen yıl önemli madalyalar kazandıklarını anlatan Ünlü, "Kadın sporcularımızın başarıları da memnuniyet verici. Cansu Bektaş, Gamze Altun, Ezgi Kılıç, Tuana Süren, Fatmagül Çevik, Sara Yenigün gibi başarılı sporcularımız var. Bu sporcularımızla da 2028 Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüreceğiz, olimpiyatlara iki yıl kala hangi sporcunun hangi sıklette yarışacağı net bir şekilde ortaya çıkar. Ondan sonra da olimpiyat odaklı hedefe adım adım yaklaşırız." ifadelerini kullandı.



2028 olimpiyat kotaları için Uluslararası Halter Federasyonu'nun (IWF) sıklet değişikliğine gittiğini hatırlatan Ünlü, "Olimpiyat için 10 tane sıklet vardı, şimdi tekrar 8'e düşürüldü. Şimdiden sıkletlere göre kafamızda düşündüğümüz sporcularımız var. Kesinlik kazandıktan sonra ülkelere verilecek kotalar da belli olacak." dedi.



"2028'de özellikle erkek sporcularımız ile kürsü hedefimiz var"



Los Angeles'ta kürsüyü göreceklerine inancının tam olduğunu vurgulayan Ünlü, "Görünen köy kılavuz istemez, elimizdeki sporcuların yaptıkları dereceleri göz önüne aldığımız zaman gerçekten 2028'de özellikle erkek sporcularımız ile kürsü hedefimiz var." diye konuştu.



Yakın planda en önemlisi 2025 Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlıkların sürdüğünü anlatan Ünlü, "Önümüzdeki günlerde kampları başlayacak, büyüklerin içerisine gençlerden ve yıldızlardan da sporcular katacağız, onları da 2028'e hazırlayacağız. İnşallah hedefimize ulaşacağız, Ankara, Antalya, ve Konya'da kamp yapacağız. Ayrıca 2025'te Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için teklif aldık, fizibilite çalışması yapıyoruz." şeklinde açıklamasını tamamladı.



