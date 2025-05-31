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Milli güreşçi Osman Göçen, altın madalya kazandı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Open Rankings Serisi'nin 3. gününde milli güreşçi Osman Göçen serbest stil 86 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

calendar 31 Mayıs 2025 17:46 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Osman Göçen, altın madalya kazandı
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Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun üçüncü gününde erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, finalde ev sahibi ülkeden Byambadorj Bat Erdene'yi 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçını sakatlığı nedeniyle hükmen kaybederek 5. oldu.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen organizasyon yarın sona erecek.

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