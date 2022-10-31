Milli güreşçi Duman, Tokat'ta coşkuyla karşılandı!

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda ikinci olan Ahmet Duman için memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde karşılama düzenlendi.



İlçe merkezinde düzenlenen karşılama törenine Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Gökal Belediye Başkanı Osman Akbulut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal ile vatandaşlar katıldı.



Güreşçi Ahmet Duman'ı tebrik eden Karagöl, "Ülkemiz için çok güzel bir başarı elde etti kendisi. Bizde hemşerimiz olması sebebiyle ayrıca mutluyuz. İnşallah kendisi gelecek nesillere de güzel bir örnek olur. Bu başarıların hem Erbaa'mıza hem de ülkemize gelmesi için vesile olacak diye heyecan duyuyorum." dedi.



Olimpiyat şampiyonu olmak istediğini ifade eden güreşçi Ahmet Duman ise "Çok çalıştık. Hedefimiz şampiyon olmaktı ama ikincilik nasip oldu. Desteklerini esirgemeyen Ertuğrul Başkan'ımıza çok teşekkür ederim. Hedefim, inşallah seneye Avrupa şampiyonu olmak. Şampiyon olduktan sonra da 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak. Olimpiyat sporcusu olmak, olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.





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