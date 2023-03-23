Milli eskrimciler hafta sonu 2 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, Macaristan ve Yunanistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda kürsü mücadelesi verecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de cuma günü ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Büyükler Dünya Kupası'nda erkekler kılıç kategorisinde Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman, Enver Yıldırım ilk iki gün bireysel, organizasyonun son gününde ise takım müsabakalarında ter dökecek.



Yunanistan'ın Florina kentinde düzenlenecek Avrupa 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda ise epe kategorisinde 18 sporcu yarışacak.



Organizasyonda Emir Viktor Ayoub, Necmi Arda Baykal, Fahri Güneş Çokparlamış, Çağdaş Güner, Deniz Doruk Gürsel, Salih Evrim Ilkılıroğlu, Arda Özkul, Deniz Sayın, Eren Uğuz, Nil Aksan, Mina Bodur, Zeynep Kurt, Damla Öztürk, Tuğsem Recepoğlu, Azra Sarıkınacı, Berensu Umu, Arzem Vücut ve Asya Deniz Yılmam madalya mücadelesi verecek.





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