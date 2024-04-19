Milli eskrimci İrem Karamete, Tiflis'te ana tabloya kaldı

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bugün başlayan organizasyonda piste çıkan İrem Karamete, ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.
Milli sporcu, cumartesi günü Almanya'dan Luca Sarah Holland-Cunz ile karşılaşacak.
Organizasyonda Nazlı Ceren Alioğlu 109'uncu, Ada Arıkan 111'inci, Azra Arıkan 124'üncü, Defne Uzel 125'inci, Nilim Karavelioğlu 126'ncı, Damla Erolcay 127'nci oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bugün başlayan organizasyonda piste çıkan İrem Karamete, ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.
Milli sporcu, cumartesi günü Almanya'dan Luca Sarah Holland-Cunz ile karşılaşacak.
Organizasyonda Nazlı Ceren Alioğlu 109'uncu, Ada Arıkan 111'inci, Azra Arıkan 124'üncü, Defne Uzel 125'inci, Nilim Karavelioğlu 126'ncı, Damla Erolcay 127'nci oldu.
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