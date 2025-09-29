Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası öncesi formda!

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmirli sporcularından Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen World Challenge Cup'ta ülkemize 3 altın birden getirdi.Milli takım kaptanı Ferhat Arıcan, Macaristan'da hem paralel bar da hem de kulplu beygirde altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını getiren Ferhat, 19-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Endonezya'da düzenlenecek 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi paralel bar dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı.Macaristan'daki organizasyonda Ayberk de halka aletinde altın madalyayı boynuna taktı. Dünya Şampiyonası'nda madalya umudu olan iki sporcu da kariyerlerini Göztepe'de sürdürüyor.