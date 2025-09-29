29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-013'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası öncesi formda!

Ferhat Arıcan ve Ayberk Koşak, Macaristan'daki World Challenge Cup'ta 3 altın madalya kazandı.

calendar 29 Eylül 2025 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmirli sporcularından Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen World Challenge Cup'ta ülkemize 3 altın birden getirdi.

Milli takım kaptanı Ferhat Arıcan, Macaristan'da hem paralel bar da hem de kulplu beygirde altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını getiren Ferhat, 19-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Endonezya'da düzenlenecek 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi paralel bar dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Macaristan'daki organizasyonda Ayberk de halka aletinde altın madalyayı boynuna taktı. Dünya Şampiyonası'nda madalya umudu olan iki sporcu da kariyerlerini Göztepe'de sürdürüyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
