Milli buz patenciler, hafta sonu Avrupa'daki organizasyonlara katılacak

Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 5. ayağında 5, Artistik Buz Pateni Egna Dans Kupası'nda ise 2 milli sporcu mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli buz patenciler, hafta sonu Avrupa'daki organizasyonlara katılacak
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06 Şubat 2024 15:16
 Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 5. ayağında 5, Artistik Buz Pateni Egna Dans Kupası'nda ise 2 milli sporcu yarışacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, olimpik kadro sporcuları Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ, 9-11 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Dresden kentinde düzenlenecek Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 5. ayağına katılacak.

Irmak Yücel-Danil Pak çifti ise 10-11 Şubat tarihlerinde İtalya'nın Egna kasabasının ev sahipliği yapacağı Artistik Buz Pateni Egna Dans Kupası'nda piste çıkacak. Irmak ile Danil, gençler yaş grubundaki sporcuların yer alacağı etkinlikte buz dansı kategorisinde mücadele edecek.

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