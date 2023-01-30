Milli boksörün hedefi zirveye çıkmak!

Milli boksör Kerem Özmen, daha önce ikincilikte kaldığı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmayı amaçlıyor.



Uluslararası Boks Derneğinin (IBA) verilerine göre 63,5 kiloda 2022 yılında en başarılı Türk erkek boksör olan Kerem, mayıs ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kastamonu'daki Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.



Kerem'in kariyerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2021 yılında düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya, Hırvatistan'ın Porec kentinde geçen yıl gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ile 2013'ten itibaren çeşitli kategorilerde 10 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.



Kerem Özmen, AA muhabirine, boksa 8 yaşında başladığını söyledi.



Antrenörünün sokakta futbol oynarken kendisini keşfettiğini anlatan Kerem, "İlk kez 2013'te Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Burada yenildim. Kendime bir hedef koyup 2014'ten 2019'a kadar Türkiye şampiyonu oldum. Sporcunun inişli çıkışlı zamanları oluyor. Katıldığım ilk Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde yenildim. Fedakarca çalışarak sadece yurt dışında madalya almaya odaklandım." diye konuştu.



Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini, bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Kerem, "Sürekli daha çok mücadele vererek çalıştım. Tek bir hedefim vardı, ay-yıldızlı bayrağımızı daima göklere çekmek, İstiklal Marşı'mızı dünya ve Avrupa'da okutmak." ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandığını dile getiren Kerem, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonası. Takımımızda çok iyi sporcular var. Bize yol gösteren ağabeylerimiz, hocalarımız var. Çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. İnşallah bu kez dünya şampiyonu olup bir kez daha bir ilke adım atmak istiyorum. Kendime inanıyorum."





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