Milli boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın madalyayla dönmek istiyor.



Kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan 27 yaşındaki Esra, ilk kez katıldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 5'inci, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ise 57 kiloda üçüncü oldu.



Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda da 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra, şampiyonanın hemen ardından diğer turnuvaların hazırlıklarına başladı.



Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile çalışmalarını sürdüren Esra Yıldız Kahraman, katılacağı her turnuvadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.



Esra Yıldız Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak Dünya Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.



World Boxing'in düzenleyeceği turnuvalara hazırlandığını anlatan Esra, "Puan usulü olduğu için ne kadar çok puanımız olursa bizim için avantajlı olacak. Olimpiyat sporcuları olarak zaten puanımız var, onun üzerine ekleyerek inşallah Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi hedefliyoruz." dedi.



Polonya ve Kazakistan'da turnuvaların yapılacağını ifade eden Esra, daha sonra World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın ilk önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını hatırlattı.



Çalışmalarını güzel bir şekilde sürdürdüklerini belirten milli boksör, şunları kaydetti:



"Çok zevkli antrenmanlar yapıyoruz. Ortam güzel, antrenmanlar güzel. Bu takımın büyüklüğünü, bu takımın iyi olduğunu maçlarda göstereceğiz. Hedefimiz olimpiyatta tabii ki de şampiyonluk. Bu yol uğruna mücadele ediyoruz, bu yol uğruna buradayız. Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edip madalya kazanacağımıza gönülden inanıyorum."



Son yıllarda güzel bir ivme yakaladığını kaydeden Esra, "Bu yıl gideceğim bütün turnuvalarda şampiyon olmak istiyorum. Puanımı yüksek derecede tutmak istiyorum. Dünya şampiyonu da olmak istiyorum. İnşallah gönlümüze göre olur. Olimpiyat üçüncüsü oldum. Son gittiğim Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Bu başarıları katlayarak altın madalyaya dönüştürmek istiyorum. Çalışmalarım çok sıkı devam ediyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Hedefim bu ülkeye olimpiyat altın madalyasını getirmek." ifadelerini kullandı.



