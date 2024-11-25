Milli bilardoculardan altın ve gümüş madalya!

Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.



Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.



Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



