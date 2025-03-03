Milli bilardoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya

Milli bilardocular, 3 Bant Dünya Kupası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bilardoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya
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03 Mart 2025 12:06
Kolombiya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporculardan Tayfun Taşdemir gümüş, Tolgahan Kiraz da bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bogota'da gerçekleştirilen kupada milli bilardocular Tayfun Taşdemir ile Tolgahan Kiraz yarı finalde birbirlerini rakip oldu.

Karşılaşmayı 50-46 kazanan Tayfun Taşdemir finale yükseldi.

Finalde Vietnamlı Thanh Luc Tran ile karşılaşan Tayfun Taşdemir, rakibine 50-47 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalde Tayfun Taşdemir'e yenilen Tolgahan Kiraz ise organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

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