Milli atletler Tuğba Danışmaz ve Alperen Acet finalde!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Tuğba Danışmaz ve Alperen Acet, finale yükseldi.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyon başladı.



Şampiyonaya kadınlar üç adım atlamada ünvanını korumak için gelen Tuğba, elemelerdeki 14.10 metrelik atlayışıyla adını, 7 Mart Cuma günü TSİ 20.50'de başlayacak finale yazdırdı.



Erkekler yüksek atlama elemelerinde mücadele eden Alperen ise 2.18 metrelik derecesiyle finalist oldu. Final atlayışları, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 22.09'da yapılacak.



