Milli atlet Türkiye rekorunu Ukrayna'da yeniledi

Ukrayna'nın Sumy şehrinde düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 13.83'lük derecesiyle büyükler ve 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu yeniledi.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 22 yaşındaki milli sporcu, finaldeki 13.83'lük atlayışıyla birinci olup, 13.80'le yine kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Bu derece, aynı zamanda 23 yaş altı salon rekoru olarak da kayıtlara geçti.



Erkekler 200 metre finalinde Oğuz Uyar, 21.42'lik zamanıyla altın madalya kazanıp, şampiyonadaki ikinci madalyasına uzandı.



Öte yandan, 1500 metrenin kadınlar finalinde Burcu Subatan 4.21.32'lik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, erkekler finalinde ise Ramazan Barbaros 3.56.98'lik zamanıyla yedinci sırada kaldı.



