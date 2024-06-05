Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'daki yarışmada 3. oldu

Çekya'daki Josef Odlozil yarışmasına katılan milli atlet Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engellide 3'üncülüğü elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mikdat, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.
Mikdat, başkent Prag'da düzenlenen yarışta 13.63 saniyelik süresiyle podyuma çıktı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mikdat, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.
Mikdat, başkent Prag'da düzenlenen yarışta 13.63 saniyelik süresiyle podyuma çıktı.
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