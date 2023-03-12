Milli atıcılardan altın madalya başarısı

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Atıcılık Milli Takımı, Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılardan altın madalya başarısı
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12 Mart 2023 17:26
Estonya'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasında Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takım, finalde Almanya'yı 16-14 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Başkent Tallin'deki şampiyonada 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, toplamda attıkları 870 puanla birinci sırada yer alarak ikinci sıralama müsabakasına çıkmayı garantiledi.

İkinci sıralama müsabakasında toplam 576 puan atan ve altın madalya maçına çıkmaya hak kazanan milli sporcular, madalya maçında da Almanya'yı 16-14 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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