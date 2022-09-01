Milli atıcıdan gümüş madalya başarısı

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Güvercin, gümüş madalya elde etti.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun trap genç erkekler finalinde mücadele eden Süleyman Güvercin, 24 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.



Sıralama müsabakasında yarışan diğer milli sporculardan Erdoğan Akkaya 107 puanla 22'nci, Vekil Ege Keten 99 puanla 36'ncı oldu.



Trap genç kadınlar kategorisinde Nisa Nur Aydemir, sıralama müsabakasını 92 puanla 18'inci tamamladı.





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