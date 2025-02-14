Mili atıcılardan Estonya'da bronz zafer!

Milli atıcılar Elif Berfin Altun, Asya Yılmaz ve Rana Gözübüyük'ten Estonya'da bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Mili atıcılardan Estonya'da bronz zafer!
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14 Şubat 2025 02:19

Estonya'da düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcılar Elif Berfin Altun, Asya Yılmaz ve Rana Gözübüyük bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam eden 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, 10 Metre Havalı Tüfek U-18 Trio Kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılar Elif Berfin Altun, Asya Yılmaz ve Rana Gözübüyük bronz madalyanın sahibi oldu.


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