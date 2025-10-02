Milan Skriniar'dan Tedesco açıklaması!

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Nice maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"SAVAŞTIK, MÜCADELE ETTİK..."



Skriniar, takımın ortaya koyduğu yüksek tempolu futbola vurgu yaparak, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

Slovak savunmacı, hocası Domenico Tedesco'nun kendisine duyduğu güvenin önemine dikkat çekti: