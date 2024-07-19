Milan, Maximilian Ibrahimovic ile imzaladı

Serie A ekibi Milan, Zlatan Ibrahimovic'in oğlu 17 yaşındaki Maximilian Ibrahimovic, ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
2006 doğumlu İsveçli sol kanat oyuncusu gelecek sezon Serie C'de mücadele eden Milan Futuro'da forma giyecek.
Geçtiğimiz sezon da Gençler Ligi'nde mücadele eden Milan Primavera'da tam 29 maçta görev alan Ibrahimovic, 3 gollük performans sergilemişti.
2006 doğumlu İsveçli sol kanat oyuncusu gelecek sezon Serie C'de mücadele eden Milan Futuro'da forma giyecek.
Geçtiğimiz sezon da Gençler Ligi'nde mücadele eden Milan Primavera'da tam 29 maçta görev alan Ibrahimovic, 3 gollük performans sergilemişti.
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