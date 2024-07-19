Milan, Maximilian Ibrahimovic ile imzaladı

Milan, Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan, Maximilian Ibrahimovic ile imzaladı
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19 Temmuz 2024 11:05
Serie A ekibi Milan, Zlatan Ibrahimovic'in oğlu 17 yaşındaki Maximilian Ibrahimovic, ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2006 doğumlu İsveçli sol kanat oyuncusu gelecek sezon Serie C'de mücadele eden Milan Futuro'da forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon da Gençler Ligi'nde mücadele eden Milan Primavera'da tam 29 maçta görev alan Ibrahimovic, 3 gollük performans sergilemişti.

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