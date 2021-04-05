Milan, Mandzukic'i serbest bırakıyor!

AC Milan, Mario Mandzukic'i serbest bırakmaya karar verdi.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, ocak ayında 1 sezonu opsiyonlu 1.5 sezonluk sözleşmeyle Mario Mandzukic'i kadrosuna katmıştı. Hırvat golcünün performansından memnun kalmayan Milanlı yetkililer Paolo Maldini ve Frederic Massara, opsiyonu kullanmama kararı aldı.
Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan da teklif olmasına karşılık Milan'ı tercih etmişti. Mandzukic, sezon sonunda tekrar serbest kalacak.
34 yaşındaki Hırvat forvet, Milan formasıyla 5 maçta 158 dakika süre aldı ve gol bulamadı.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, ocak ayında 1 sezonu opsiyonlu 1.5 sezonluk sözleşmeyle Mario Mandzukic'i kadrosuna katmıştı. Hırvat golcünün performansından memnun kalmayan Milanlı yetkililer Paolo Maldini ve Frederic Massara, opsiyonu kullanmama kararı aldı.
Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan da teklif olmasına karşılık Milan'ı tercih etmişti. Mandzukic, sezon sonunda tekrar serbest kalacak.
34 yaşındaki Hırvat forvet, Milan formasıyla 5 maçta 158 dakika süre aldı ve gol bulamadı.