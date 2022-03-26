Milan'ın iki hedefi: Berardi ve Scamacca

Milan, transferde Sassuolo formasını giyen iki ismi gözüne kestirdi; Domenico Berardi ve Gianluca Scamacca.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan'ın iki hedefi: Berardi ve Scamacca
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26 Mart 2022 15:16
Milan, transferde Sassuolo forması giyen Domenico Berardi ve Gianluca Scamacca için harekete geçti.

İLETİŞİME GEÇTİLER

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milano temsilcileri, Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali ile iki futbolcunun transferi için iletişime geçti.

TOPLAM 45 MİLYON EURO

Haberde, Milan'ın Berardi için 15 milyon euro, Scamacca için 30 milyon euro ödemeyi göze aldığı ve transferlerin gerçekleşeceğine inandığı belirtildi.

INTER DE DEVREDE

İtalyan basınında Scamacca ile Inter'in de ilgilendiği ancak Inter'in ekonomik şartları nedeniyle sadece satın alma opsiyonu olacak şekilde kiralık seçeneği bulunduğu, Sassuolo'nun ise bu şartlara sıcak bakmadığı ifade edildi.

Scamacca'nın Sassuolo ile yeni kontrat konusunda söz kestiği ancak resmi imza atılmadığı için birçok takımın transfer için devreye girdiği kaydedildi.

ANA HEDEF BERARDI

Öte yandan Milan'ın ise iki futbolcudan Berardi'nin transferinde daha istekli olduğu aktarıldı.

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