Milan'ın hedefindeki isim Pulisic!

İtalya Serie A devlerinden Milan, adı Galatasaray ile de anılan Christian Pulisic'i radarına aldı.



Sky Sports'un haberine göre, gelecek sezon hücuma kanat oyuncusu takviyesi yapmayı hedeleyen Milano ekibi, Chelsea'li yıldızı ilk hedef olarak belirledi.



İngiliz ekibi yeni sahipleri sonrası 600 milyonun üstünde transfer harcaması yapmış ve kadroda şişkinlik oluşmuştu.



Birçok oyuncuyu gözden çıkaran Chelsea, Amerikalı oyuncuyu da satış listesine eklemişti. Londra ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro talep ediyor.



Pulisic, bu sezon Mavilerle 30 maça çıkmış 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.





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