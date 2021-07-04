Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun halefini belirledi: Isco!

Milan, sözleşmesini uzatmayıp Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine hedefini belirledi; Isco...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun halefini belirledi: Isco!
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04 Temmuz 2021 17:44
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Milan, Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine transfer etmek istediği ismi belirledi.

La Gazette dello Sport'un haberine göre; Milan, Hakim Ziyech ve Tiemoue Bakayoko ile ilgilendi ancak Chelsea'nin yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferden vazgeçti.

Chelsea ile anlaşamadıktan sonra arayışlarını hızlandıran Milan, Real Madrid'den ayrılması beklenen İspanyol futbolcu Isco'yu gündemine aldı.

Haberde Milan ve Real Madrid'in 2019 yılında Theo Hernandez transferinden dolayı iyi ilişkileri olduğu ve Isco transferinde de sorun yaşanmayacağı belirtildi.


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